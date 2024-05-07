На Одещині на узбережжя штормом винесло корабельну міну. Її помітив місцевий мешканець, який викликав прикордонників.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як стало відомо, мешканець Одещини помітив на узбережжі міну та сповістив про це прикордонників.

“Далі міну ліквідували фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗСУ шляхом контрольованого підриву. Бережіть себе і у разі виявлення небезпечних обʼєктів – негайно інформуйте компетентні органи”, - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що навчально-тренувальний літак Як-52 збив ворожий дрон-розвідник над Одещиною.

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