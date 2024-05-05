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Окупанти вгатили по Одещині "Іскандером" – є пошкодження та потерпілі

Окупанти вгатили по Одещині "Іскандером" – є пошкодження та потерпілі

Уламки ракети "Іскандер" / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Росіяни продовжують тероризувати Одещину ракетами та дронами.

Окупаційні війська Росії протягом минулої доби здійснили ракетний удар по Одещині крилатими ракетами, імовірно "Іскандер-К".  

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Відомо, що внаслідок удару поранено чотири особи, пошкоджена адміністративна будівля, будівлі підприємства, приватні житлові будинки, будівля релігійної установи, вежа стільникового зв’язку.

Нагадаємо, окупанти атакували Дніпро та область у Великодню ніч – що відомо про наслідки.

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