Зеленський пояснив, чому Путін не використає ядерну зброю

Російський диктатор Путін не наважиться на реальне використання ядерної зброї у війні проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що страхи країн Заходу щодо використання Путіним ядерної зброї перебільшені. Зеленський заявив, що російський диктатор "ірраціональний", але він не збирається використовувати ядерну зброю проти України.

"Він може бути ірраціональним, але він любить своє життя", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що російський диктатор чудово розуміє всі наслідки застосування ядерної зброї. Після її використання для нього "двері будуть повністю закриті".

"Тому що застосування ядерної зброї — це не червона лінія. Це інший рівень... Це Третя світова війна", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи може РФ застосувати ядерну зброю у відповідь на приїзд до України інструкторів НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт пояснив чому Захід досі панічно боїться поразки Росії у війні.

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