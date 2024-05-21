Щоб усі боялися: Росія показала кадри з ядерних навчань (відео)

РФ традиційно брязкає ядерною зброєю у відповідь на так звані "провокації" Заходу.

Міноборони РФ показало кадри навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Їх провели в Південному військовому окрузі.

Про це пише російське пропагандистське видання РБК.

Росіяни показали кадри з анонсованих ядерних навчань

Як похизувалися росіяни, особовий склад ракетних з'єднань відпрацював завдання отримання "спеціальних боєприпасів для комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і "потайливе висування до призначеного району для підготовки пусків".

"Підрозділи ВКС відпрацьовують спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема гіперзвукових ракет "Кинджал", – заявили росіяни.

Раніше нардеп Єгор Чернєв припустив, чи може РФ застосувати ядерну зброю у відповідь на приїзд до України інструкторів НАТО. Так, наші партнери розуміють, що нікуди ще ескалювати, бо та інтенсивність боїв, яка є в Україні, найвища після Другої світової війни. Тож інструктори навряд чи стануть "червоною лінією" для Кремля.

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