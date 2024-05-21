Чтобы все боялись: Россия показала кадры с ядерных учений (видео)

РФ, традиционно, лязгает ядерным оружием в ответ на так называемые "провокации" Запада.
Минобороны РФ показало кадры учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Их провели в Южном военном округе.
Об этом пишет российское пропагандистское издание РБК.
Как похвастались россияне, личный состав ракетных соединений отработал задачу получения "специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки пусков".
"Подразделения ВКС отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", – заявили россияне.
Ранее нардеп Егор Чернев предположил, может ли РФ применить ядерное оружие в ответ на приезд в Украину инструкторов НАТО. Да, наши партнеры понимают, что некуда еще эскалировать, потому что та интенсивность боев, которая есть в Украине, самая высокая после Второй Мировой войны. Так что инструкторы вряд ли станут "красной линией" для Кремля.
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