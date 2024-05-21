В Украине дешевеет популярный овощ – причина

Украинские производители, которым удалось сберечь запасы лука урожая 2023 года, по-прежнему пытались на прошлой неделе повышать отпускные цены. Учитывая дефицит лука. Поэтому до четверга на прошлой неделе лук в магазинах был недешевым.

В конце мая цены предложения в сегменте качественного лука в Украине снижаются из-за того, что на рынке увеличивается опт из Узбекистана и Азербайджана.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Накануне в Украину стали поступать оптовые партии лука нового урожая из Узбекистана и Азербайджана. В этих странах репчатый новый урожай начали убирать уже более месяца назад, так что сейчас уже есть достаточное предложение качественной продукции, приспособленной к такой длительной транспортировке.

"Увеличение предложения лука из Узбекистана и Азербайджана на рынке Украины привело к тому, что цены предложения в сегменте качественного лука ближе к выходным начали снижаться. Кстати, появились сообщения о продаже на рынке Украины и раннего лука, ввезенного из Македонии, однако это информация нуждается в дополнительных уточнениях", – заявили эксперты.

Ближе к выходным, 18-19 мая, ситуация с ценами на лук в Украине начала меняться, и продукт подешевел.

"В частности, на крупнейшей региональной торговой площадке EF Trade Platform, лук подешевел до 20-28 грн за кг (50-70 центов США) по сравнению с 25-30 грн/кг (64-75 центов США) неделей ранее", – сообщили эксперты. .

В Узбекистане и других странах Центральной Азии образовался избыток лука, поэтому поставки продукции на рынок Украины будут выгодными, даже если цены на рынке Украины продолжат снижаться. Соответственно, именно эту тенденцию, скорее всего, мы и увидим на рынке Украины в ближайшие недели.

Напомним, весной в Украине прекратилось снижение инфляции в годовом измерении, и базовое инфляционное давление несколько выросло, что было предсказуемо. Нацбанк дал прогноз относительно темпов роста потребительских цен. Они должны умеренно повыситься в ближайшие месяцы.

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