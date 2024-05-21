В Україні дешевшає популярний овоч – причина

Українські виробники, яким вдалося зберегти запаси цибулі врожаю 2023 року, як і раніше, намагалися минулого тижня підвищувати відпускні ціни. З огляду на дефіцит цибулі. Тож до четверга минулого тижня цибуля у магазинах була недешевою.

Наприкінці травня ціни пропозиції в сегменті якісної цибулі в Україні знижуються через те, що на ринку збільшується опт з Узбекистану та Азербайджану.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Напередодні в Україну почали надходити оптові партії цибулі нового врожаю з Узбекистану та Азербайджану. У цих країнах ріпчасту нового врожаю почали прибирати вже понад місяць тому, отже зараз вже є достатня пропозиція якісної продукції, пристосованої до такого тривалого транспортування.

"Збільшення пропозиції цибулі з Узбекистану та Азербайджану на ринку України призвело до того, що ціни пропозиції в сегменті якісної цибулі ближче до вихідних почали знижуватися. До речі, з’явилися повідомлення про продаж на ринку України й ранньої цибулі, ввезеної з Македонії, однак ця інформація потребує додаткових уточнень", – заявили експерти.

Ближче до вихідних, 18-19 травня, ситуація з цінами на цибулю в Україні почала змінюватися і продукт подешевшав.

"Зокрема, на найбільшому регіональному торговому майданчику EF Trade Platform, цибуля подешевшала до 20-28 грн за кг (50-70 центів США) порівняно з 25-30 грн/кг (64-75 центів США) тижнем раніше", – повідомили експерти.

В Узбекистані та інших країнах Центральної Азії утворився надлишок цибулі, тож поставки продукції на ринок України звідти будуть вигідними, навіть якщо ціни на ринку України продовжать знижуватися. Відповідно, саме цю тенденцію, найімовірніше, ми й побачимо на ринку України найближчими тижнями.

Нагадаємо, навесні в Україні припинилося зниження інфляції у річному вимірі, і базовий інфляційний тиск дещо зріс, що було передбачувано. Нацбанк надав прогноз щодо темпів зростання споживчих цін. Вони мають помірно підвищитися найближчими місяцями.

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