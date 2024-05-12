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В Україні різко здешевшали яйця – які ціни

В Україні різко здешевшали яйця – які ціни

В Україні здешевшали яйця / Фото: Unsplash

Яйця продовжують дешевшати в Україні.

В Україні від квітня 2023 року до квітня 2024 року ціни на продукти знизились на 0,8%. А яйця впали у ціні одразу на 41,9%. Так, фасовані яйця 11 травня продавали в середньому близько 38 грн за десяток, що одразу на 10 грн нижче, ніж було у квітні. 

Про це повідомляє Держстат

Крім яєць, також ціни знизились на:

  • хліб та хлібопродукти – на 2,1%;
  • макаронні вироби – 0,6%;
  • олію соняшникову – 15,4%;
  • овочі – 13,9%;
  • цукор – 15,1%.

Найбільше зросли ціни на вершкове масло – на 14,9%. А також: 

  • м'ясо та м'ясопродукти – 4,2%;
  • риба та продукти з риби – 5,1%;
  • молоко – 9,3%;
  • сир та творог – 7,8%;
  • фрукти – 7%.

Нагадаємо, в Україні зросла вартість цибулі.

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