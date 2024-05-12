В Україні різко здешевшали яйця – які ціни

Яйця продовжують дешевшати в Україні.
В Україні від квітня 2023 року до квітня 2024 року ціни на продукти знизились на 0,8%. А яйця впали у ціні одразу на 41,9%. Так, фасовані яйця 11 травня продавали в середньому близько 38 грн за десяток, що одразу на 10 грн нижче, ніж було у квітні.
Про це повідомляє Держстат.
Крім яєць, також ціни знизились на:
- хліб та хлібопродукти – на 2,1%;
- макаронні вироби – 0,6%;
- олію соняшникову – 15,4%;
- овочі – 13,9%;
- цукор – 15,1%.
Найбільше зросли ціни на вершкове масло – на 14,9%. А також:
- м'ясо та м'ясопродукти – 4,2%;
- риба та продукти з риби – 5,1%;
- молоко – 9,3%;
- сир та творог – 7,8%;
- фрукти – 7%.
Нагадаємо, в Україні зросла вартість цибулі.
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