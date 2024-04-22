На ринку з'явилися українські тепличні помідори: ціни кусаються

На українських ринках та в магазинах минулого тижня з'явилися перші партії тепличних томатів з місцевих комбінатів. Ціни на помідори значно дорожчі, ніж торік.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що перші тепличні помідори від українських виробників коштували 120-140 гривень за один кілограм. Ціна середньому на 67% вище, ніж перші партії цих овочів минулого року.

Експерти наголошують, що торік перші партії томату українські тепличні комбінати відвантажили на ринок в середньому на півтора тижня пізніше, ніж цього сезону. Втім, зараз через несприятливу погоду збори тепличних помідорів залишаються малооб'ємними.

Аналітики зауважують, що на ринку присутні імпортні помідори з Туреччини. Їхня вартість значно дешевша, ніж з українських теплиць. Так, вартість кілограма імпортних томатів становить 70-80 гривень за кілограм.

Як повідомлялося, в Україні здешевшала картопля. У середньому ціна на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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