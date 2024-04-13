В Україні здешевшала картопля

В українських магазинах і на ринках знизилася ціна на картоплю. Сталося через досить стриманий попит у даному сегменті.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Гуртова вартість картоплі становила до 14-18 гривень за кілограм. У середньому це на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що пропозиція картоплі протягом цього тижня залишалася доволі об’ємною, але попит знижувався. Крім того, багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель.

Аналітики пояснили, що зараз картопля в Україні коштує в середньому в тричі дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року. Українські фермери з огляду на досить великі обсяги цієї продукції на ринку, не виключають можливості подальшого зниження цін на картоплю.

Як повідомлялося, в Україні спостерігається зростання попиту на свіжу малину. Споживачів ягоди не відлякує її висока ціна.

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