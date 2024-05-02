В Україні зросла вартість цибулі: яка ціна

Серед покупців є попит на цей овоч.

В українських магазинах та на ринках зростають відпускні ціни на торішню ріпчасту цибулю. Вартість овоча підскочила майже на 40%.

Про це повідомляє профільний портал EastFruit.

Зазначається, що станом на початок травня цибулю продають в межах 12-18 гривень за кілограм - це в середньому на 39% дорожче, ніж у кінці минулого робочого тижня.

Фахівці пов'язують це пов’язують з суттєвим скороченням пропозиції та зменшенням запасів овочу в господарствах. Крім того, фахівці фіксують прискорення торговельної активісті на ринку, а це також сприяє підвищенню цін.

Далі вартість цибулі зростати не буде. Адже якість товару вже не дуже задовільна.

До слова, зараз цибуля в Україні коштує в середньому на 64% дешевше, ніж на початку травня 2023-го.

Як повідомлялося, ціни на банани в Україні досягли нового рекорду. Наразі оптова ціна на банани в Україні становить $1,26 долара США за кг і перевищила торішній рекорд у $1,23 за кг.

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