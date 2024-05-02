В Україні стане трохи прохолодніше: прогноз погоди на 3 травня

Дощів не буде.

У п'ятницю, 3 квітня, в Україні стане трошки прохолодніше. Опадів синоптики не передбачають.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики опадів не передбачають. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде становити 6-11° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +18-23°. На Закарпатті та в південних областях повітря прогріється до +26°. Тим часом на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах температура буде меншою - 15-20° тепла.

Погода в Києві

На Київщині та в столиці опадів не буде. Швидкість північно-східного вітру буде становити 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря - 6-11° тепла вночі, вдень підніметься +18-23°. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 8-10° тепла, вдень - +20-22°.

Нагадаємо, синоптики повідомили, чи можливі ще заморозки та чого очікувати на Великдень. Зокрема, Український гідрометцентр повідомляє, що прийдешній травень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Метеорологічне літо настане у другій його декаді.

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