В Украине станет немного прохладнее: прогноз погоды на 3 мая

Дождей не будет.

В пятницу, 3 апреля, в Украине станет немного прохладнее. Осадков синоптики не предполагают.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики осадков не предполагают. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла. Днем столбики термометров покажут +18-23°. В Закарпатье и в южных областях воздух прогреется до +26°. Тем временем в Черниговской, Сумской и Карпатах температура будет меньше — 15-20 ° тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице осадков не будет. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 6-11° тепла ночью, днем поднимется +18-23°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 8-10 ° тепла, днем — +20-22 °.

Напомним, синоптики сообщили, возможны ли еще заморозки и чего ожидать Пасхи. В частности, Украинский гидрометцентр сообщает, что грядущий май окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Метеорологическое лето настанет во второй его декаде.

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