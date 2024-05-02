Паска от Лилии Цвет: давний рецепт хозяек

Лучшая паска — это та, вкус которой напоминает детство. Наверняка в каждой семье хранится рецепт паски, который пекла бабушка или мама. Предлагаем один из древних рецептов с косами от Лилии Цвет, может его вы ели в детстве.

Рецепт паски с косами от Лилии Цвет

Ингредиенты рассчитаны на пять куличей диаметром 13 см.

молоко – пол литра,

дрожжи – 10 г сухих или 30 г прессованных,

сахар – 150 г,

желтки – 5

масло – 200 г

мука – 850 г

масло – 30 г

изюм – 200 г.

Приготовление

Готовим опару. Смешиваем чуть теплое молоко, 2 ст. л сахара и 8 ст. л муки от общего количества. Добавляем сухие дрожжи и перемешываем снова. Если дрожжи прессованы, растворяем их в молоке, а затем добавляем сахар и муку. Накрываем опару, оставляем на пол часа, чтоб опара поднялась.

Соединяем мягкое масло, сахар и желтки. Добавляем немного соли и взбиваем миксером.

Соединяем масляную смесь с опарой, постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Тесто должно быть липким и тягучим, важно, чтобы не слишком густым.

Выкладываем смесь на смазанную маслом поверхность и очень хорошо вымешиваем руками в течение 30 минут. Тесто не должно липнуть в руки, быть эластичным и хорошо растягиваться. Выкладываем тесто в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место подрасти на полтора часа.

После того, как тесто подросло, обмять его и отделить на украшения примерно четверть. К остальной части добавляем пропаренные и просушенные изюм и 2 ст. л муки. Вымешиваем, оставляем подходить еще один час.

Наполняем формы тестом примерно на треть. Из отделившего теста без изюма делаем украшения – можно косы, завитки, крестики. Следует помнить, что сделанные из теста украшения также подрастут.

Оставляем тесто подрасти в формах, пока они не увеличатся втрое. Далее куличи смазываем желтком и выпекаем духовке при 160 – 170°C примерно 40 – 50 минут.

Наслаждаемся вкусом детства

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