Россия ударила баллистикой по Одессе: эти страшные кадры облетели мир

1 мая вечером оккупанты снова ударили по Одессе, это уже третий день подряд, когда россияне атакуют этот украинский город.

Несколько дней подряд Россия бьет по Одессе. Вечером 1 мая оккупанты снова ударили баллистическими ракетами и разнесли складские помещения Новой почты, есть пострадавшие.

Все детали атаки рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Снова атака баллистическими ракетами

1 мая вечером оккупанты снова ударили по Одессе, это уже третий день подряд, когда россияне атакуют этот украинский город. На этот раз выпустили баллистику, ракета ударила еще когда выла тревога.

Уничтожен терминал "Новой почты"

Под ударом оказались сортировочное депо и отделение "Новой почты", там вспыхнул масштабный пожар, который огнеборцы ликвидировали. В компании подтвердили атаку и отметили, что все их работники целые, они успели укрыться в бомбоубежищах. Впрочем, есть пострадавшие среди гражданских.

По состоянию на момент записи выпуска известно о 14 раненых, один из мужчин в состоянии средней тяжести. оккупанты же развалили наголову один из терминалов почты.

Момент взрыва изнутри терминала попал на камеры видеонаблюдения.

Циничная ложь окупантов

Между тем, пропагандистские паблики цинично заявляют о "детонации натовских боеприпасов".

Заявление компании

А потом оккупанты жалуются, что дроны залетают на территорию России, забывая, что это всего лишь бумеранг. В Новой почте же сделали новое заявление — людям компенсируют оценочную стоимость посылок, которые были уничтожены россиянами.

Реакция посла США в Украине

На очередную атаку РФ отреагировала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Она подчеркнула необходимость укрепить противовоздушную оборону Украины: "Эти события снова подчеркивают важность противовоздушной защиты как средства способности Украины защищаться от жестоких атак России".

Одессу атакуют каждый день

Россия бьет по Одессе третий день. Прошлой ночью в результате атак погибли три человека, еще трое получили ранения. 29 апреля россияне во время обстрела Одессы попали в баллистическую ракету "Искандер" с кассетным боезарядом. Кадры этой атаки шокировали всех, обломки разлетелись на полтора километра.

Десятки пострадавших

Из-за этого пять человек погибли, более 30 пострадали. Погиб, в частности, проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. В результате удара загорелась резиденция политика Сергея Кивалова, которую в народе называют "замок Гарри Поттера". Там находится Одесская юридическая академия, ректором которой является Кивалов. СМИ сообщали, что ранение получил и сам бывший депутат Партии регионов. В соцсетях появилось видео, как Кивалова забирает скорая. В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, 30 апреля в регионе был день траура. Атаковали город и в ночь на 1 мая. Россияне сейчас делают все, чтобы убить как можно больше мирных жителей.

Террор Одессы продолжится

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш констатировал, что именно Одессу враг избрал новой ключевой целью для своих ударов.

Команда ТСН.ua соболезнует всем, чьи родные погибли от рук окупантов и желает быстрого выздоровления всем пострадавшим. Не игнорируйте воздушные тревоги и берегите себя.

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