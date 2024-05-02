Росія вдарила балістикою по Одесі: ці страшні кадри облетіли світ

1 травня ввечері окупанти знову вдарили по Одесі, це вже третій день поспіль, коли росіяни атакують це українське місто.

Кілька днів поспіль Росія гатить по Одесі. Ввечері 1 травня окупанти знову вдарили балістичними ракетами й рознесли складські приміщення “Нової пошти”, є постраждалі.

Всі деталі атаки розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Знову атака балістичними ракетами

1 травня ввечері окупанти знову вдарили по Одесі, це вже третій день поспіль, коли росіяни атакують це українське місто. Цього разу випустили балістику, ракета вдарила ще коли вила тривога.

Знищено термінал “Нової пошти”

Під ударом опинилися сортувальне депо та відділення “Нової пошти”, там спалахнула масштабна пожежа, яку вогнеборці ліквідували. В компанії підтвердили атаку та зазначили, що усі їхні працівники цілі, вони встигли сховатися до бомбосховищ. Втім, є постраждалі серед цивільних.

Станом на момент запису випуску відомо про 14 поранених, один із чоловіків в стані середньої важкості. Окупанти ж розвалили вщент один із терміналів пошти.

Момент вибуху із середини терміналу потрапив на камери відеоспостереження.

Цинічна брехня окупантів

Тим часом пропагандистські пабліки цинічно заявляють про “детонацію натівських боєприпасів”.

Заява компанії

А потім окупанти скаржаться, що дрони залітають на територію Росії, забуваючи, що це всього лиш бумеранг. В “Новій пошті” ж зробили нову заяву — людям компенсують оціночну вартість посилок, які були знищені росіянами.



Реакція посла США в Україні

На чергову атаку РФ відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона наголосила на необхідності зміцнити протиповітряну оборону України: “Ці події знову підкреслюють важливість протиповітряного захисту як засобу здатності України захищатися від жорстоких атак Росії”.

Одесу атакують щодня

Росія б'є по Одесі третій день поспіль. Минулої ночі внаслідок атак загинули три людини, ще троє зазнали поранень. 29 квітня росіяни під час обстрілу Одеси поцілили балістичною ракетою “Іскандер” із касетним боєзарядом. Кадри цієї атаки шокували всіх, уламки розлетілися на півтора кілометри.

Десятки постраждалих

Через це п'ятеро людей загинули, більш ніж 30 постраждали. Загинув, зокрема, проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Внаслідок удару загорілася резиденція політика Сергія Ківалова, яку у народі називають “замок Гаррі Поттера”. Там розміщена Одеська юридична академія, ректором якої є Ківалов. ЗМІ повідомляли, що поранення отримав і сам колишній депутат “Партії регіонів”. У соцмережах з'явилося відео, як Ківалова забирає “швидка”. У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, 30 квітня в регіоні був день жалоби. Атакували місто і в ніч проти 1 травня. Росіяни роблять зараз усе, аби вбити якомога більше мирних жителів.

Терор Одеси продовжиться

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш констатував, що саме Одесу ворог обрав новою ключовою ціллю для своїх ударів.

Команда ТСН.ua співчуває усім, чиї рідні загинули від рук окупантів та бажає швидкого одужання всім постраждалим. Не ігноруйте повітряні тривоги та бережіть себе.

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