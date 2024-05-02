Посол США закликала посилити ППО України після атаки на Одесу

Російські загарбники вдарили по відділенню пошти.
Пані посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила про необхідність посилити протиповітряну оборону України, коментуючи чергову варварський удар російських окупантів по Одесі.
Про це вона написала у себе на сторінці в Х.
Вона заявила, що російські загарбники вдарили по відділенню пошти, внаслідок атаки постраждали 13 осіб.
"Ще одна жахлива російська атака на Одесу балістичними ракетами, внаслідок якої сталося влучання у склад, звідки розсилають товари по всій Україні, та поранено 13 осіб", – зазначила Брінк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія скинула авіаційні бомби на Харків, в результаті чого є загиблий та поранені.
Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі поранений внаслідок атаки РФ врятував життя іншому постраждалому.
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