У РФ заявили про атаку БпЛА: у місті Орел зникло світло

Також проблеми зі світлом вникли у Курській області.

У РФ заявили про атаку безпілотників та пошкодження обʼєктів інфраструктури у двох областях.

Про атаку БпЛА повідомили губернатори Орловської та Курської областей.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.

В свою чергу очільник Орловській області Андрій Кличков заявив, що "під час знешкодження" безпілотників на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Жителі міста Орел у соцмережах жаліються, що в місті зникло світло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рязані безпілотник атакував НПЗ, через що спалахнула пожежа.

Крім того, ми раніше інформували, що у Калузькій області дрони впали біля нафтобази.

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