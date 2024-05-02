В РФ заявили об атаке БпЛА: в городе Орел пропал свет

Также проблемы со светом возникли в Курской области.

В РФ заявили об атаке беспилотников и повреждении объектов инфраструктуры в двух областях.

Об атаке БПЛА сообщили губернаторы Орловской и Курской областей.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

В свою очередь, глава Орловской области Андрей Кличков заявил, что "во время обезвреживания" беспилотников на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Жители города Орел в соцсетях жалуются, что в городе исчез свет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани беспилотник атаковал НПЗ, из-за чего вспыхнул пожар.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Калужской области дроны упали у нефтебазы.

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