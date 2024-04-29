В Одесі від російського удару загинули двоє людей та собака: збільшилась кількість постраждалих

Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості.

Внаслідок удару російських окупантів по Одесі загинули двоє людей та собака. Вісім людей отримали поранення різної тяжкості.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих”, - наголосив Олег Кіпер.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 17.

"Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби", - підкреслив Кіпер.

Нагадаємо, що у понеділок, 29 квітня, ворог здійснив ракетний удар по Одесі. Поранено восьмеро людей.

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