Позитив офіційно підтвердив роман з відомою танцівницею

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, вперше заявив про роман з танцівницею Юлією Сахневич, з якою виступав на паркеті "Танців з зірками".

Так, пара тривалий час ретельно приховувала свої почуття від публіки. Втім, днями в Мережу потрапили кадри, де Позитива заскочили з Юлією на одному зі світських заходів. Тож, майже одразу після цього знаменитості вирішили розставити всі крапки над "ї" та опублікували у фотоблогу ніжне відео з поцілунками. Підписувати романтичний ролик Позитив не став, лише залишив смайлик у формі сердечка.

Позитив замилував поцілунками з Юлією Сахневич

На таке зізнання зіркові колеги Позитива відреагували з гумором. Зокрема, Ірина Горова, Надя Дорофєєва написали у коментарях однакове запитання: "А як же Мішель?". Сама виконавиця Мішель Андраде також жартівливо поцікавилася: "А як же я?". Решта ж фанів залишили багато закоханих смайликів і привітали пару.

Як відомо, стосунки зірок почалися ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Позитива, його обраниця була з ним поруч в дуже непрості періоди і підтримувала його. А нещодавно виконавець пояснив, чому так довго приховував кохану.

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