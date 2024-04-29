В Одессе от российского удара погибли два человека и собака

Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

В результате удара российских оккупантов по Одессе погибли два человека и собака. Восемь человек получили ранения разной тяжести.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

“К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Искренние соболезнования родным и близким погибших”, — отметил Олег Кипер.

Позже он добавил, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 17.

"По меньшей мере, двое из них в тяжелом состоянии. Раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы", - подчеркнул Кипер.

Напомним, что в понедельник, 29 апреля, враг нанес ракетный удар по Одессе. Ранены восемь человек.

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