Одесса оказалась под вражеским ударом: подробности

В ночь на 1 мая 2024 года враг снова атаковал Одессу.

По предварительной информации, речь идет об ударе баллистики.

Пока предварительно речь идет о трех пострадавших.

В мониторинговых каналах есть информация о том, что в результате удара начался пожар в одной из многоэтажек.

Ожидаем официальную информацию от представителей власти.

Напомним, армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".

По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экснардеп Сергей Кивалов.

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