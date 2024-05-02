NASA готовится к солнечной буре века на Марсе

Когда происходит солнечная вспышка или буря, ученые смотрят как на количество солнечных частиц, так и на то, насколько они энергичны.

В 2024 году активность Солнца достигнет своего пика, что даст редкую возможность выяснить, как солнечные бури могут влиять на астронавтов на Марсе.

Об этом пишет JPL NASA.

В ближайшие месяцы два марсохода NASA получат уникальную возможность изучить, какое влияние солнечные вспышки могут оказывать на роботов и будущих поселенцев на Марсе.

Когда наступает солнечный максимум, звезда производит на свет рекордное количество солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Когда происходит серия подобных выбросов, тогда ученые называют это солнечной бурей.

Марс давно потерял свое магнитное поле, из-за чего планета потеряла защиту от энергетических частиц Солнца.

"Что касается людей и объектов на поверхности Марса, то у нас нет ясного представления о том, каким будет эффект от радиации во время солнечной активности", — отметил ученый Шеннон Карри.

Ответы на эти вопросы не только обезопасят астронавтов и космические корабли, но покажут, почему Марс превратился в пустыню миллиарды лет назад.

Ранее исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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