NASA готується до сонячної бурі століття на Марсі

Коли відбувається сонячний спалах чи буря, вчені дивляться як на кількість сонячних частинок, так і на те, наскільки вони енергійні.

2024 року активність Сонця досягне свого піку, що надасть рідкісну можливість з'ясувати, як сонячні бурі можуть впливати на астронавтів на Марсі.

Про це пише JPL NASA.

Найближчими місяцями два марсоходи NASA отримають унікальну можливість вивчити, який вплив сонячні спалахи можуть чинити на роботів і майбутніх поселенців на Марсі.

Коли настає сонячний максимум, зірка виробляє на світ рекордну кількість сонячних спалахів, а також корональних викидів маси. Коли ж відбувається серія подібних викидів, тоді вчені називають це сонячною бурею.

Марс давно втратив своє магнітне поле, через що планета втратила захист від енергетичних частинок Сонця.

"Що стосується людей і об'єктів на поверхні Марса, то у нас немає чіткого уявлення про те, яким буде ефект від радіації під час сонячної активності", — зазначив вчений Шеннон Каррі.

Відповіді на ці запитання не тільки убезпечать астронавтів і космічні кораблі, а й покажуть, чому Марс перетворився на пустелю мільярди років тому.

Раніше дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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