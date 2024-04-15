NASA готується зробити важливу  заяву про Марс

NASA має намір повідомити про те, що відбувається з програмою Mars Sample Return і які будуть зроблені подальші кроки. Це місія з доправлення зразків марсіанської породи на Землю.

Про це пише ScienceAlert.

Від лютого 2021 року марсохід Perseverance займається дослідженням кратера Єзеро на Марсі і частина його місії полягає у зборі цікавих зразків місцевої породи, які мають бути доправлені на Землю іншим космічним апаратом. Насправді в програмі Mars Sample Return будуть задіяні одразу кілька апаратів, які завдяки командній роботі мають вирішити поставлене завдання.

Згідно із заявою NASA, доправлення зразків гірської породи з Марса є головною метою досліджень цієї планети протягом останніх кількох років. За допомогою зразків вчені зможуть зрозуміти геологічну історію Марса, еволюцію його клімату та підготуватися до майбутньої висадки астронавтів на Червону планету. Також вивчення зразків допоможе NASA з'ясувати, чи існувало життя на Марсі.

Поки що план програми Mars Sample Return передбачає запуск орбітального апарату 2027 року, запуск посадкового апарату 2028 року і доправку зразків на Землю 2033 року. Ймовірно, у NASA є спосіб вкластися в ці терміни. Але все стане відомо після офіційної заяви.

Раніше дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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