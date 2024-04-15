59-річний Кіану Рівз солодко зацілував свою кохану на публіці

Голлівудський актор Кіану Рівз не приховує, що шалено закоханий, та не соромиться демонструвати свої почуття до американської художниці Александри Грант.

Парочка вкрай рідко з'являється на публіці, адже вони віддають перевагу проводити час вдома в компанії одне одного. Однак днями закохані відвідали важливий захід в Лос-Анджелесі - MOCA Gala 2024.

На івент 59-річний Кіану Рівз обрав костюм сірого кольору, а його 54-річна обраниця – ніжну вечірню сукню. Та не лише зовнішній вигляд привернув увагу присутніх. Кіану Рівз не соромився демонструвати свої почуття до Александри та солодко зацілував її на публіці.

Кіану Рівз та Александра Грант / Фото: Getty Images

Зазначимо, 2019 року стало відомо, що Кіану Рівз не самотній та перебуває у стосунках із Александрою Грант. Минулого року ходили чутки, що закохані одружуються. Це нібито мало статися влітку 2023-го. Утім, Рівз та Грант ані підтверджували новини про своє одруження, ані спростовували їх.

Нагадаємо, нещодавно британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала солодкі поцілунки з 79-річним чоловіком Майклом Дугласом. Також артистка показала їхні архівні світлини.

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