У Росії бульдозерами знесли єдиний храм ПЦУ, бо "заважав спокою місцевих"

У неділю, 14 квітня, у підмосковному місті Ногінську був знесений єдиний храм Православної Церкви України на честь Пресвятої Трійці. Він був єдиним храмом ПЦУ у Росії.

Про це повідомив клірик ПЦУ Святослав Скороход.

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"На четвертому тижні Великого посту остання духовна барикада українського духу на росії знищена. Раніше на болотах була закрита українська бібліотека та ліквідована єдина організація української діаспори", - написав він.

Він звернув увагу, що в Україні завжди були десятки тисяч храмів Московського патріархату, тим часом як в Росії - лише один храм ПЦУ.

"У 2016 році ногінський районний суд виніс рішення: храм знести, бо він начебто заважав спокою місцевому населенню. Хочу сказати одне: ця українська святиня була про історію віри та опору російській владі та московській патріархії навіть там, де це здавалося зовсім неможливим", - додав Скороход.

Як видно із фото та відео, які поширюють російські телеграм-канали, церква була знесена бульдозерами

Нагадаємо, в Естонії можуть визнати Московський патріархат терористичною організацією.

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