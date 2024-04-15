У Росії бульдозерами знесли єдиний храм ПЦУ, бо "заважав спокою місцевих"

2016 року ногінський районний суд виніс рішення, щоб храм знести.
У неділю, 14 квітня, у підмосковному місті Ногінську був знесений єдиний храм Православної Церкви України на честь Пресвятої Трійці. Він був єдиним храмом ПЦУ у Росії.
Про це повідомив клірик ПЦУ Святослав Скороход.
"На четвертому тижні Великого посту остання духовна барикада українського духу на росії знищена. Раніше на болотах була закрита українська бібліотека та ліквідована єдина організація української діаспори", - написав він.
Він звернув увагу, що в Україні завжди були десятки тисяч храмів Московського патріархату, тим часом як в Росії - лише один храм ПЦУ.
"У 2016 році ногінський районний суд виніс рішення: храм знести, бо він начебто заважав спокою місцевому населенню. Хочу сказати одне: ця українська святиня була про історію віри та опору російській владі та московській патріархії навіть там, де це здавалося зовсім неможливим", - додав Скороход.
Як видно із фото та відео, які поширюють російські телеграм-канали, церква була знесена бульдозерами
Нагадаємо, в Естонії можуть визнати Московський патріархат терористичною організацією.
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