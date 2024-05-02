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Паска від Лілії Цвіт: давній рецепт господинь

Паска від Лілії Цвіт: давній рецепт господинь

Рецепт паски від Лілії Цвіт

Класична паска від Лілії Цвіт

Найкраща паска — це та, смак якої нагадує дитинство. Напевно в кожній сім'ї зберігається  рецепт паски, яку пекла бабуся чи мама.  Пропонуємо один зі стародавніх рецептів паски з косами від Лілії Цвіт, може його ви коштували у дитинстві.

Рецепт паски з косами від Лілії Цвіт

Інгредієнти розраховані на п'ять пасок діаметром 13 см

  • молоко — пів літра,
  • дріжджі - 10 г сухих або 30 г пресованих,
  • цукор - 150 г,
  • жовтки - 5
  • масло - 200 г
  • борошно - 850 г
  • олія - 30 г
  • родзинки - 200 г.

Приготування

  • Готуємо опару. Змішуємо ледь тепле молоко, 2 ст. л цукру та 8 ст. л борошна від загальної кількості. Додаємо сухі дріжджі та перемішуємо знову. Якщо дріжджі пресовані, розчиняємо їх у молоці, а тоді додаємо цукор і борошно. Накриваємо опару, залишаємо на пів години, щоб опара піднялася.
  • З’єднуємо м’яке масло, цукор і жовтки. Додаємо трохи солі та збиваємо міксером.
  • З’єднуємо масляну суміш з опарою, поступово додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Тісто повинно бути липким і тягучим, важливо, щоб не дуже густим. 
  • Викладаємо суміш на змащену олією поверхню і дуже добре вимішуємо руками протягом 30 хвилин. Тісто має не липнути до рук, бути еластичним та добре розтягуватися. Викладаємо тісто в миску, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце підрости на півтори години.
  • Після того, як тісто підросло, обім’яти його і відділити на прикраси десь четвертину. До решти додаємо пропарені та просушені родзинки та 2 ст. л борошна. Вимішуємо залишаємо підходити ще одну годину.
  • Наповнюємо форми тістом приблизно на третину. З тіста, що відділили, без родзинок робимо прикраси – можна коси, завитки хрестики. Потрібно пам'ятати, що зроблені з тіста прикраси також підростуть.
  • Залишаємо тісто підрости у формах, поки вони не збільшаться  втричі. Далі паски змазуємо жовтком і випікаємо  духовці при 160 – 170°C приблизно 40 – 50 хвилин.

Насолоджуємося смаком дитинства 

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