Паска від Лілії Цвіт: давній рецепт господинь

Класична паска від Лілії Цвіт
Найкраща паска — це та, смак якої нагадує дитинство. Напевно в кожній сім'ї зберігається рецепт паски, яку пекла бабуся чи мама. Пропонуємо один зі стародавніх рецептів паски з косами від Лілії Цвіт, може його ви коштували у дитинстві.
Рецепт паски з косами від Лілії Цвіт
Інгредієнти розраховані на п'ять пасок діаметром 13 см
- молоко — пів літра,
- дріжджі - 10 г сухих або 30 г пресованих,
- цукор - 150 г,
- жовтки - 5
- масло - 200 г
- борошно - 850 г
- олія - 30 г
- родзинки - 200 г.
Приготування
- Готуємо опару. Змішуємо ледь тепле молоко, 2 ст. л цукру та 8 ст. л борошна від загальної кількості. Додаємо сухі дріжджі та перемішуємо знову. Якщо дріжджі пресовані, розчиняємо їх у молоці, а тоді додаємо цукор і борошно. Накриваємо опару, залишаємо на пів години, щоб опара піднялася.
- З’єднуємо м’яке масло, цукор і жовтки. Додаємо трохи солі та збиваємо міксером.
- З’єднуємо масляну суміш з опарою, поступово додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Тісто повинно бути липким і тягучим, важливо, щоб не дуже густим.
- Викладаємо суміш на змащену олією поверхню і дуже добре вимішуємо руками протягом 30 хвилин. Тісто має не липнути до рук, бути еластичним та добре розтягуватися. Викладаємо тісто в миску, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце підрости на півтори години.
- Після того, як тісто підросло, обім’яти його і відділити на прикраси десь четвертину. До решти додаємо пропарені та просушені родзинки та 2 ст. л борошна. Вимішуємо залишаємо підходити ще одну годину.
- Наповнюємо форми тістом приблизно на третину. З тіста, що відділили, без родзинок робимо прикраси – можна коси, завитки хрестики. Потрібно пам'ятати, що зроблені з тіста прикраси також підростуть.
- Залишаємо тісто підрости у формах, поки вони не збільшаться втричі. Далі паски змазуємо жовтком і випікаємо духовці при 160 – 170°C приблизно 40 – 50 хвилин.
Насолоджуємося смаком дитинства
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