Рецепт легендарної паски від Дарії Цвєк: це щось неперевершене

Дарія Яківна Цвєк є легендарною постаттю в українській культурі. У радянські часи, Дарію Цвєк називали «чарівницею кулінарії» і «художником кулінарного жанру". Вона авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких, напевно найвідоміша "Солодке печиво", яку перевидавали 9 разів. Ця книжка, доповнена рецептами пирогів з солоною начинкою та напоїв, побачила світ і під назвою «Домашнє печиво». Вона частенько казала про себе: «Я така господиня, що навіть із попелу щось спечу». Випічка у неї та справді чудова, повітряна, пишна.

Дарія Цвєк/ фото ukrainky.com.ua

Дарія Яківна жартувала, що може зробити страву навіть із попелу. Вона дуже поважала традиції, вважаючи, що саме традиція "в’яже родину, сім’ю, державу". Отож, замішуючи тісто, жінка дотримувалась певних традицій. У цей час ніхто не міг прийти до хати, бо тісто могло не вдатися. Перед замісом борошно зігрівалося біля печі, його два рази просівали. Господиня вдягала чисту сорочку, довго мила руки та місила тісто тільки з молитвою.

Пропонуємо спробувати спекти паску за рецептом відомої кулінарки.

Інгредієнти для приготування паски

борошно - 1 кг,

молоко - 400 г

жовтки - 10 шт,

мокрі дріжджі - 100 г,

масло або маргарин - 200 г,

цукор - 300 г,

родзинки - 100 г,

солі — пів чайної ложки,

потерта цедра з одного лимона.

Готуємо паску за рецептом Дарії Цвєк

З одного кілограму борошна виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см. Борошна, наголошує кулінарка повинно бути рівно 1 кг. Якщо буде більше, то паска буде тугою, якщо менше, то паска опаде.

Спочатку готуємо опару. Дріжджі розводимо у теплому молоці, додаємо 100 г цукру і 200 г борошна. Все добре перемішуємо та ставимо у тепле місце, щоб опара збільшилась удвічі.

Коли суміш підросте, додаємо решту цукру, жовтки, родзинки, цедру з лимона, сіль і борошно. Замішуємо тісто до однорідності та наприкінці додаємо розтоплене, але охолоджене масло чи маргарин. Вимішуємо тісто приблизно 10-15 хв, поки тісто не почне відставати від рук.

Ставимо тісто у тепле місце, щоб воно виросло удвічі. Тоді його вимішуємо і чекаємо, щоб воно знову підросло. Розкладаємо тісто на 1/3 посудини та знову чекаємо, щоб воно піднялося удвічі.

Духовку нагріваємо до температури 200 градусів. Випікаємо паску за цієї температури 10 хв. Після цього зменшуємо температуру до 170-160 градусів та випікаємо ще 50 хв.

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