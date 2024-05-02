В Украине выросла стоимость лука: какая цена

Среди покупателей есть спрос на этот овощ.

В украинских магазинах и рынках растут отпускные цены на прошлогодний репчатый лук. Стоимость овоща подскочила почти на 40%.

Об этом сообщает профильный портал EastFruit.

Отмечается, что на начало мая лук продают в пределах 12-18 гривен за килограмм — это в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Специалисты связывают это связывают с существенным сокращением предложения и уменьшением запасов овощей в хозяйствах. Кроме того, специалисты фиксируют ускорение торговой активисты на рынке, что также способствует повышению цен.

Дальше стоимость лука расти не будет. Ведь качество товара уже не очень удовлетворительное.

К слову, сейчас лук в Украине стоит в среднем на 64% дешевле, чем в начале мая 2023 года.

Как сообщалось, цены на бананы в Украине добились нового рекорда. В настоящее время оптовая цена на бананы в Украине составляет $1,26 доллара США за кг и превысила прошлогодний рекорд в $1,23 за кг.

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