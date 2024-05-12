В Украине резко подешевели яйца – какие цены

В Украине с апреля 2023 года по апрель 2024 года цены на продукты снизились на 0,8%. А яйца упали в цене сразу на 41,9%. Так, фасованные яйца 11 мая продавали в среднем около 38 грн за десяток, что сразу на 10 грн ниже, чем было в апреле.

Об этом сообщает Госстат.

Кроме яиц, цены также снизились на:

хлеб и хлебопродукты – на 2,1%;

макаронные изделия – 0,6%;

масло подсолнечное – 15,4%;

овощи – 13,9%;

сахар – 15,1%.

Больше всего выросли цены на сливочное масло – на 14,9%. А также:

мясо и мясопродукты – 4,2%;

рыба и продукты из рыбы – 5,1%;

молоко – 9,3%;

творог и творог – 7,8%;

фрукты – 7%.

Напомним, в Украине выросла стоимость лука.

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