Из-за вражеских обстрелов в Сумах исчез свет

В настоящее время продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения.

Город Сумы остался без электроснабжения из-за вражеской атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру в Сумской области.

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Об этом сообщил глава Сумской МВА Алексей Дрозденко.

"В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию", — говорится в сообщении.

Он заявил, что сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок. Первыми будут питаться объекты критической инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики ISW объяснили цели последних российских ракетных обстрелов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

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