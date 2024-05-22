Удар по Харкову: де стався "приліт", скільки поранених

Під час удару по Харкову 22 травня під ворожу атаку потрапив Шевченківський район міста. Внаслідок цього поранень зазнали дев’ятеро людей.

Про це повідомив мера Харкова Ігор Терехов.

Міський голова вказав, що під час атаки на Харків під ударом був Шевченківський район міста: "Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик".

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Терехов також спершу повідомив про чотирьох поранених внаслідок російської атаки, однак згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про загорання у багатоквартирному житловому будинку. Зафіксовані пошкодження автомобілів.

За даними голова ОВА, один із поранених перебуває у важкому стані – водій тролейбуса.

"На цю хвилину медики надають допомогу девʼятьом постраждалим, які отримали вибухові травми", – написав Синєгубов у Мережі.

Нагадаємо, вдень 22 травня в Харкові прогриміли вибухи, після яких влада повідомила про ворожий удар керованим боєприпасом.

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