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Місто Суми залишилося без електрики: що відомо

Місто Суми залишилося без електрики: що відомо

Відключення світла. / Фото: Associated Press

У місті не працюють тролейбуси.

Вдень 22 травня у Сумах сталося аварійне відключення світла. Наразі причини знеструмлення невідомі. 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на "Сумиобленерго". 

"У Сумах аварійне вимкнення електроенергії", - йдеться у повідомленні. 

Тим часом в "Електроавтотранс Суми" поінформували, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів зупинено.

Як повідомлялося, вночі 22 травня Росія вдарила по об'єктах енергетики. Під удар потрапила інфраструктура на північному сході.

Російські загарбники завдали ударів по енергооб'єктах в містах Шостка та Конотоп, що в Сумській області. Також у Сумах зникло світло.  На ранок вдалося відновити електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах.

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