Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила по об'єктах енергетики: що відомо

Росія вдарила по об'єктах енергетики: що відомо

Атака на об'єкт енергетики. / Фото: Associated Press

доповнюється

Вночі проти 22 травня російські безпілотники атакували об'єкти енергетики України. Під удар потрапила інфраструктура на північному сході.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Зазначається, що було знеструмлено споживачів міста Суми та прилеглих районів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Тим часом у Сумській військовій обласній адміністрації повідомили, що енергетикам вже вдалося відновити електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено вночі внаслідок ворожого авіаційного удару.

"Роботи по відновленню постачання електроенергії тривають", - наголосили в ОВА.

Наступна публікація