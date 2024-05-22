День ангела 22 травня: кого та як вітати з іменинами

22 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 22 травня

22 травня 2024 року привітайте з іменинами Данила, Захара, Макара, Михайла, Павла, Теодора (Федора), Якова, Софію.

Данило — давньоєврейське ім'я, яке означає "Бог мій суддя". В дитинстві сором'язливий і спокійний. В дорослому віці стає справжній оптиміст, часто буває лідером.

Захар — перекладається з латині "Бог згадав". В дитинстві тихий та зосереджений, може годинами гратися на самоті. В дорослому віці стає гостинним та привітним.

Макар — має грецьке коріння, означає "блаженний". В дитинстві часто відрізняється слабким здоров'ям. В дорослому віці тихий, викликає довіру в інших.

Михайло — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "такий же як Бог". В дитинстві доброзичливий і товариський. В дорослому віці не схильний до злопам'ятності чи критики.

Павло — латинське ім'я, яке означає "менший". В дитинстві спокійний і врівноважений. В дорослому віці стає мужнім, але йому часто не вистачає твердості.

Теодор (Федір) — з грецької перекладається як "дарований Богом". В дитинстві обдарований, має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці довго обирає собі пару.

Яків — давньоєврейське ім'я, що означає "другий за народженням". В дитинстві практичний, розважливий. В дорослому віці стає добродушним і досить м'якосердечним.

Софія — за походженням древньогрецьке, перекладається як "мудра". В дитинстві рухлива, активна. В дорослому віці стає вольовою, любить бути в центрі уваги.

День ангела 22 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 22 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Я тебе вітаю і бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!

***

В День Ангела тобі бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Бажаю тобі величезного фарту по життю, куди б тебе не занесло, нехай усюди буде добре і райдужно. Грошей тобі великих, які зможеш перераховувати роками й не перелічиш, це звичайно казка, але я бажаю хоча б мати такий план і втілювати його в життя. Здоров'я тобі, щоб не калічили роки, не збивали твої пориви та цілі, завжди добивайся крутих віражів і станеш ще більш крутим перчиком!

***

З Днем ангела тебе я вітаю

І побажаю знов і знов,

Щоб у душі жили з тобою

Надія, віра і любов.



Бажаю здійснити бажання,

Успіхів тобі й процвітання.

В домі щастя, щоб було,

Від лихого завжди берегло.

***

Нехай ангел, погляд не відводячи, доглядає за тобою, нехай все життя зберігає тебе, прикривши від бід собою.

Читайте також: