День ангела 22 мая: кого и как поздравлять с именинами

22 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 22 мая

22 мая 2024 поздравьте с именинами Даниила, Захара, Макара, Михаила, Павла, Теодора (Федора), Якова, Софию.

Даниил — древнееврейское имя, означающее "Бог мой судья". В детстве застенчив и спокоен. Во взрослом возрасте становится настоящий оптимист, часто бывает лидером.

Захар — переводится с латыни "Бог вспомнил". В детстве тихий и сосредоточенный, может часами играть в одиночестве. Во взрослом возрасте становится гостеприимным и радушным.

Макар — имеет греческие корни, означает "блаженный". В детстве часто отличается слабым здоровьем. Во взрослом возрасте тих, вызывает доверие у других.

Михаил — древнееврейское имя, которое переводится как "такой же как Бог". В детстве дружелюбный и общительный. Во взрослом возрасте не склонен к злопамятности или критике.

Павел — латинское имя, означающее "меньший". В детстве спокоен и уравновешен. Во взрослом возрасте становится мужественным, но ему часто не хватает жесткости.

Теодор (Федор) — с греческого переводится как "дарованный Богом". В детстве одарен, имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте долго выбирает себе пару.

Иаков — древнееврейское имя, означающее "второй по рождению". В детстве практичный, рассудительный. Во взрослом возрасте становится добродушным и достаточно мягкосердечным.

София — по происхождению древнегреческое, переводится как "мудрая". В детстве подвижная, активная. Во взрослом возрасте становится волевой, любит быть в центре внимания.

День ангела 22 мая – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 22 мая – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Я поздравляю тебя и желаю в этот день только хороших примет и хороших гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и великих событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!

***

В День Ангела тебе желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Желаю тебе огромного удачи по жизни, куда бы тебя не занесло, пусть всюду будет хорошо и радужно. Деньги тебе большие, которые сможешь перечислять годами и не перечислишь, это конечно сказка, но я желаю хотя бы иметь такой план и воплощать его в жизнь. Здоровье тебе, чтобы не калечили годы, не сбивали твои порывы и цели, всегда добивайся крутых виражей и станешь еще более крутым перчиком!

***

С Днем ангела тебя я поздравляю

И пожелаю снова и снова,

Чтобы в душе жили с тобой

Надежда, вера и любовь.



Желаю исполнить желание,

Удачи тебе и процветания.

В доме счастья, чтобы было,

От злого всегда берегло.

***

Пусть ангел, взор не отводя, ухаживает за тобой, пусть всю жизнь хранит тебя, прикрыв от бед собой.

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