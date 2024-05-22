День ангела 22 мая: кого и как поздравлять с именинами

22 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 22 мая
22 мая 2024 поздравьте с именинами Даниила, Захара, Макара, Михаила, Павла, Теодора (Федора), Якова, Софию.
Даниил — древнееврейское имя, означающее "Бог мой судья". В детстве застенчив и спокоен. Во взрослом возрасте становится настоящий оптимист, часто бывает лидером.
Захар — переводится с латыни "Бог вспомнил". В детстве тихий и сосредоточенный, может часами играть в одиночестве. Во взрослом возрасте становится гостеприимным и радушным.
Макар — имеет греческие корни, означает "блаженный". В детстве часто отличается слабым здоровьем. Во взрослом возрасте тих, вызывает доверие у других.
Михаил — древнееврейское имя, которое переводится как "такой же как Бог". В детстве дружелюбный и общительный. Во взрослом возрасте не склонен к злопамятности или критике.
Павел — латинское имя, означающее "меньший". В детстве спокоен и уравновешен. Во взрослом возрасте становится мужественным, но ему часто не хватает жесткости.
Теодор (Федор) — с греческого переводится как "дарованный Богом". В детстве одарен, имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте долго выбирает себе пару.
Иаков — древнееврейское имя, означающее "второй по рождению". В детстве практичный, рассудительный. Во взрослом возрасте становится добродушным и достаточно мягкосердечным.
София — по происхождению древнегреческое, переводится как "мудрая". В детстве подвижная, активная. Во взрослом возрасте становится волевой, любит быть в центре внимания.
День ангела 22 мая – душевные поздравления в прозе и стихах
Я поздравляю тебя и желаю в этот день только хороших примет и хороших гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и великих событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!
***
В День Ангела тебе желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Желаю тебе огромного удачи по жизни, куда бы тебя не занесло, пусть всюду будет хорошо и радужно. Деньги тебе большие, которые сможешь перечислять годами и не перечислишь, это конечно сказка, но я желаю хотя бы иметь такой план и воплощать его в жизнь. Здоровье тебе, чтобы не калечили годы, не сбивали твои порывы и цели, всегда добивайся крутых виражей и станешь еще более крутым перчиком!
***
С Днем ангела тебя я поздравляю
И пожелаю снова и снова,
Чтобы в душе жили с тобой
Надежда, вера и любовь.
Желаю исполнить желание,
Удачи тебе и процветания.
В доме счастья, чтобы было,
От злого всегда берегло.
***
Пусть ангел, взор не отводя, ухаживает за тобой, пусть всю жизнь хранит тебя, прикрыв от бед собой.
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