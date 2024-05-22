Оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов — DeepState

Армия Российской Федерации продвинулась около четырех населённых пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся во Временном Яру, у Сокола, Нетайлового и Соловьева. Линия столкновения в Клещиевке уточняется", — говорится в сообщении.

Карта DeepState.

Как сообщалось, в ВСУ заявили об уменьшении дефицита снарядов на фронте. Reuters пишет: западная помощь начала поступать в уже ощущаемое на фронте ВСУ. В частности, во время боев в Харьковской области.

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