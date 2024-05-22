Вночі Росія завдала ударів дронами: скільки цілей знищила ППО

Вночі проти середи, 22 травня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили усі 24 російські дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни запускали БпЛА із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ, що на території країни-агресорки Росії, а також з тимчасово окупованого Криму.

"В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "Шахеди". Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей", - йдеться у повідомленні.