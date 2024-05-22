Город Сумы остался без электричества: что известно

В городе не работают троллейбусы.
Днем 22 мая в Сумах произошло аварийное отключение света. Пока причины обесточивания неизвестны.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
"В Сумах аварийное отключение электроэнергии", — говорится в сообщении.
Тем временем в "Электроавтотрансе Сумы" проинформировали, что в связи с аварийным отключением электроэнергии движение троллейбусов остановлено.
Как сообщалось, ночью 22 мая Россия ударила по объектам энергетики. Под удар попала инфраструктура на северо-востоке.
Российские захватчики нанесли удары по энергообъектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области. Также в Сумах исчез свет. Утром удалось возобновить электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах.