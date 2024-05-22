Відключення світла: в уряді зробили важливу заяву

Міністерство енергетики та "Укренерго" розроблять проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень світла в регіонах.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, повідомляє "Укрінформ".

"Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними. Міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів", - наголосив очільник уряду.

За словами прем'єра, документ також має містити перелік критично важливих об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, а також черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами.

Крім того, Шмигаль заявив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зробив прогноз щодо майбутньої зими та ситуації в енергосистемі. Зокрема, з його слів, найближчі місяці дефіцит буде зберігатися.

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