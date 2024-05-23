Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів - DeepState 

Ситуація на Донецькому напрямку залишається дуже напруженою.

Аналітики DeepState повідомляють про просування росіян біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські загарбники останнім часом активізувалися на напрямку Часового Яру.

Однак, після успішної роботи артилерії та всіх підрозділів Сил оборони, Росія запланувала відвести підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії в напрямку східніше міста.

За його словами, армія РФ зазнає значних втрат. Під час активних штурмових дій - до сотні солдатів. Окупанти на цій ділянці фронту штурмують не лише Часів Яр, а й околиці Іванівського та Богданівки.

Читайте також: