Де в Україні будуть дощі та грози: прогноз погоди на 22 травня

В регіонах буде тепло.

У четвер, 23 травня, у більшості регіонів України буде тепла та суха погода. Втім, місцями - дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах - мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях будуть короткочасні дощі, а подекуди - ще й грози. На решті території опадів синоптики не прогнозують. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

На території України вночі температура повітря буде 11-16° тепла. Вдень в Україні повітря прогріється до 23-28° тепла. На Закарпатті та в Карпатах стовпчики термометрів покажуть +18-23°.

Прогноз погоди в Україні на 23 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та на території області у неділю буде мінлива хмарність. Вночі опадів синоптики не прогнозують. Але вдень на Київщині місцями невеликий дощ і гроза.

Вночі в Київській області температура повітря становитиме 11-16° тепла. Вдень повітря прогріється до +23-28°. В Києві вночі стовпчики термометрі покажуть 13-15° тепла, вдень – +26-28°.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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