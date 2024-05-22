Где в Украине будут дожди и грозы: прогноз погоды на 22 мая

В регионах будет тепло.

В четверг, 23 мая, в большинстве регионов Украины будет теплая и сухая погода. Впрочем, местами – дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах – переменная облачность. На Закарпатье, Прикарпатье местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях будут кратковременные дожди, а иногда — еще и грозы. На остальной территории осадки синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

На территории Украины ночью температура воздуха будет 11-16 градусов тепла. Днем в Украине воздух прогреется до 23-28° тепла. В Закарпатье и в Карпатах столбики термометров покажут +18-23°.

Прогноз погоды в Украине на 23 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и на территории области в воскресенье переменная облачность. Ночью осадки синоптики не прогнозируют. Но днем в Киевской области местами небольшой дождь и гроза.

Ночью в Киевской области температура воздуха составит 11-16 тепла. Днем воздух прогреется до +23-28°. В Киеве ночью столбики термометра покажут 13-15° тепла, днем — +26-28°.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

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