Удар по Харькову: где произошел "прилет", сколько раненых

Во время удара по Харькову 22 мая под вражескую атаку попал Шевченковский район города. В результате ранения получили девять человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Городской голова указал, что во время атаки на Харьков под ударом был Шевченковский район города: "Возле жилой застройки: дома, магазины, транспорт, детская площадка".

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Терехов также сначала сообщил о четырех раненых в результате российской атаки, однако впоследствии количество пострадавших возросло до девяти.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о возгорании в многоквартирном жилом доме. Зафиксированы повреждения автомобилей.

По данным главы ОВА, один из раненых находится в тяжелом состоянии – водитель троллейбуса.

"На данный момент медики оказывают помощь девяти пострадавшим, которые получили взрывные травмы", — написал Синегубов в Сети.

Напомним, днем 22 мая в Харькове прогремели взрывы, после которых власти сообщили о вражеском ударе управляемым боеприпасом.

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