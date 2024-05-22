Удар по Харькову: где произошел "прилет", сколько раненых

Мэр сообщил о попадании возле жилой застройки: дома, магазины, транспорт, детская площадка.
Во время удара по Харькову 22 мая под вражескую атаку попал Шевченковский район города. В результате ранения получили девять человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Городской голова указал, что во время атаки на Харьков под ударом был Шевченковский район города: "Возле жилой застройки: дома, магазины, транспорт, детская площадка".
Терехов также сначала сообщил о четырех раненых в результате российской атаки, однако впоследствии количество пострадавших возросло до девяти.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о возгорании в многоквартирном жилом доме. Зафиксированы повреждения автомобилей.
По данным главы ОВА, один из раненых находится в тяжелом состоянии – водитель троллейбуса.
"На данный момент медики оказывают помощь девяти пострадавшим, которые получили взрывные травмы", — написал Синегубов в Сети.
Напомним, днем 22 мая в Харькове прогремели взрывы, после которых власти сообщили о вражеском ударе управляемым боеприпасом.
Читайте также: