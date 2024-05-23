Ніккі Гейлі закликала підтримати Трампа на виборах

Також вона закликала Трампа звернутись до людей, які підтримували її на праймеріз.

Колишній суперник Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії Ніккі Гейлі закликала підтримати свого однопартійця на виборах президента.

Про це інформує CNN.

Під час попереднього президентства Трампа Гейлі була послом США в ООН, і вона вважає, що Трамп "був не ідеальним", але президент Джо Байден "був катастрофою".

"Тож я буду голосувати за Трампа", - сказала вона.

Разом з тим вона звернулась до виборців, які підтримували під час праймеріз, і подякувала їм. Вона також закликала Трампа звернутися до цих виборців.

"Трамп був би розумним, якби звернувся до мільйонів людей, котрі голосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не припускав, що вони просто збираються бути з ним. І я щиро сподіваюся, що він це зробить", - сказала Гейлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вимагає від Байдена здати тест на наркотики перед дебатами.

Крім того, ми раніше інформували, що приватний Boeing Трампа зіткнувся з бізнес-джетом в аеропорту Флориди.

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