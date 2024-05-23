Никки Гейли призвала поддержать Трампа на выборах

Также она призвала Трампа обратиться к людям, поддерживавшим ее на праймериз.

Бывший соперник Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии Никки Гейли призвала поддержать своего однопартийца на выборах президента.

Об этом информирует CNN.

Во время предыдущего президентства Трампа Гейли была послом США в ООН, и она считает, что Трамп "был не идеальным", но президент Джо Байден был катастрофой.

"Итак, я буду голосовать за Трампа", — сказала она.

Вместе с тем она обратилась к избирателям, которые поддерживали во время праймериз, и поблагодарила их. Она также призвала Трампа обратиться к этим избирателям.

"Трамп был бы умным, если бы обратился к миллионам голосовавших за меня и продолжающих меня поддерживать, а не предполагал, что они просто собираются быть с ним. И я искренне надеюсь, что он это сделает", — сказала Гейли.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп требует от Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами.

Кроме того, мы ранее информировали, что частный Boeing Трампа столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту Флориды.

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