У Зеленського відповіли, як РФ намагатиметься зірвати саміт у Швейцарії  

Для Росії вкрай важливо, щоб на Глобальному саміті миру у Швейцарії не було продемонстровано взаєморозуміння всіма глобальними спільнотами (передусім нейтральними країнами).

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про це під час телемарафону 22 квітня.

"Вони воліють передиху чи оперативної паузи на своїх умовах. Тобто вони не хочуть, щоб хтось на них тиснув, щоб казав "дивіться, ви зруйнували міжнародне право"... Вони цього не хочуть, тому що це буде зовсім інша інформаційна парадигма, вони не хочуть у ній жити... Інформаційний тиск, шантаж. Деяким країнам вони пропонуватимуть "ми вам на 28% зменшимо ціну на газ", наприклад... Корупція, корупція серед еліти, публічні заяви. Ці інструменти російські настільки очевидні, що немає сенсу їх обговорювати. Просто треба зафіксувати, хто та на якому рівні все це виконуватиме", – сказав Подоляк.

За його словами, для Росії вкрай важливо, щоб на швейцарському саміті не було продемонстровано розуміння всіма глобальними спільнотами (перш за все нейтральними країнами), що "так воно не може бути".

"Не може бути, що хтось може прийти і зламати глобальну систему домовленостей… і в принципі не відповідати за це", – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський уже заявив, що Росія має конкретний план, як зірвати Саміт миру. З посиланням на дані розвідки голови держави, мета Кремля – зменшити участь країн та як діяти, щоб миру не було ще довше.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.

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