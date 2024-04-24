У Зеленского ответили, как РФ постарается сорвать саммит в Швейцарии

Для России крайне важно, чтобы на Глобальном саммите мира в Швейцарии не было продемонстрировано понимание всеми глобальными сообществами (прежде всего нейтральными странами).



Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об этом во время телемарафона 22 апреля.

"Они предпочитают передышку или оперативную паузу на своих условиях. То есть они не хотят, чтобы кто-то на них давил, чтобы говорил "смотрит, вы разрушили международное право"... Они этого не хотят, потому что это будет совсем другая информационная парадигма, они не хотят в ней жить... Информационное давление, шантаж. Некоторым странам они будут предлагать "мы вам на 28% снизим цену на газ", например... Коррупция, коррупция среди элиты, публичные заявления. нет смысла их обсуждать. Просто нужно зафиксировать, кто и на каком уровне это будет все выполнять", — сказал Подоляк.

По его словам, для России крайне важно, чтобы на швейцарском саммите не было продемонстрировано понимание всеми глобальными сообществами (прежде всего нейтральными странами), что "так оно не может быть".

"Не может быть, что кто-то может прийти и сломать глобальную систему договоренностей… и в принципе не отвечать за это", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже заявил, что у России есть конкретный план, как сорвать Саммит мира. Со ссылкой на данные разведки глава государства цель Кремля уменьшить участие стран и как действовать, чтобы миру не было еще дольше.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, состоится 15-16 июня на курорте Биргеншток в швейцарском кантоне Нидвальден, близ города Люцерн.

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